ULTIMI GIORNI A PESCIA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. CHI NON RISPONDE INCORRE IN SANZIONI

Il censimento permanente della popolazione per l’anno 2021 sta volgendo a conclusione e l’amministrazione comunale di Pescia invita i cittadini presenti nel campione ISTAT che ad oggi hanno ricevuto ben 3 lettere di comunicazione e sollecito, di provvedere alla compilazione on-line del questionario entro e non oltre il 13 dicembre prossimo.

Nel caso in cui la famiglia non disponga di computer o di smartphone idoneo al collegamento con la piattaforma ISTAT, si consiglia di rivolgersi all’ufficio servizi demografici – anagrafe posto in via Cairoli, 61 a Pescia o di telefonare ai numeri 0572/492221-492250-492222.

Il censimento scade il 23 dicembre e l’amministrazione comunale ricorda a tutti che la partecipazione è un obbligo di legge e la violazione di questo obbligo di risposta prevede una sanzione amministrativa.