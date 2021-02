Ultime ore per poter partecipare al Concorso “Pietrasanta Love Is”

Foto di Katia Corfini

Scade alle 23.59 di oggi la possibilità di inviare foto per il Concorso fotografico e letterario “Pietrasanta Love Is”.

Il tema è l’amore, visto e vissuto in ogni sua forma.

Di seguito ulteriori informazioni ed il regolamento per potere partecipare.

Buona fortuna a tutti.

Regolamento del concorso: https://www.facebook.com/goversilia/photos/gm.463876301306547/3644871152216889/

