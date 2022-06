ultime due giornate alla Fattoria Albogatti del Festival del Fiume

Alla fattoria “Albogatti”, lungo il fiume Serchio in via del Callarone, 350 a Nave, questo fine settimana (25 e 26 giugno) si concludono le iniziative del progetto “Vivi il Serchio – Festival del Fiume 2022 – Articolo 9 Biodiversità e Generazioni Future”. Una serie di incontri, laboratori, musica, iniziative culturali, degustazioni, per la valorizzazione del Parco Fluviale e per vivere lo scenario del Serchio come insieme coinvolgente di paesaggio, conoscenza, creatività, ricerca, storia e società.

Ancora una volta il programma di questo quarto ed ultimo appuntamento si presenta ricco di incontri.

Sabato 25 giugno ore 10.30: la mattina vedrà ospiti Augusto Loni del dipartimenti scienze agrarie UNIPI e Nicola Colonna -ENEA che moderano una tavola rotonda su: “Agricoltura e cambiamento climatico” con La Piana del Cibo, Slow Food Compitese e Agricola Calafata. Ore 16.00: “Lillero – il vero mercato del baratto”, mostra su Economia Circolare e laboratori green di Legambiente e un concorso per vincere tanti lilleri. Ore 19.30: musica indie folk acustico con Dinelli. Lorenzo Dinelli che dopo anni trascorsi sui palchi d’Italia e Europa con le sue band Seed and Feed ed Indigo, mette da parte il punk hardcore per un attimo e si dedica ad un progetto più acustico ed introspettivo.

Domenica 26 giugno dalle ore 10.30: Albomercato, con i produttori agricoli e gli artigiani, tra fiori e profumi, laboratori aperti di ceramica, legno, letture creative. Ore 17.30: inaugurazione della pittura murale creata dagli studenti del liceo artistico A. Passaglia. Ore 18.00: Incontro di lettura e premiazione del contest letterario “Parole di primavera” a cura di Associazione Talea e Adipa Lucca.

Tutte le serate saranno allietate da musica dal vivo e degustazioni di prodotti locali.

Il programma completo del Festival del Fiume 2022 è consultabile sul sito albogatti.it e le informazioni dettagliate sui singoli eventi alle pagine dedicate Facebook e Instagram.

Tutti gli eventi si svolgono presso la Fattoria degli Albogatti e sono a ingresso libero – per il buffet è gradita la prenotazione lucca@fattoriaurbana.it o tramite messaggio whatsapp a 366.1758719. Ulteriori informazioni chiamando al: 347.0045694 o 366.1758719