ULTIMATI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI LAMMARI:RIPRISTINATA LA COPERTURA DEI VECCHI COLOMBARI E RISISTEMATI I CANALI DI SCOLO

Sono stati ultimati alcuni lavori di manutenzione straordinaria nella parte storica del cimitero di Lammari.

Gli interventi sono consistiti nel ripristino della copertura dei vecchi colombari e nella ripulitura dello spazio presente tra le le due file dei colombari, ostruito dalla presenza di vari materiali, dove sono presenti canali di scolo con conseguenti problematiche per il regolare scorrimento delle acque. Sempre per migliorare la regimazione delle acque sono stati anche eseguiti lavori di pulizia e di sistemazione dei canali di scolo nello spazio esterno del cimitero che non erano in buone condizioni.

“Gli interventi appena realizzati, particolarmente attesi dai cittadini, sono importanti perché hanno risolto problematiche presenti da tempo, ovvero le infiltrazioni d’acqua nei loculi dovuti alle cattive condizioni in cui versava la copertura che ora è stata completamente risistemata – spiegano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale Guido Angelini-. Inoltre con i lavori di pulizia e sistemazione dei canali di scolo siamo andati a migliorare la regimazione delle acque. Prossimamente sarà anche realizzato il nuovo intonaco esterno dei colombari, in modo da assicurare un maggiore decoro. La gestione di questo cimitero è stata affidata all’associazione ‘Per Lammari’ che sta procedendo alla pulizia e al riordino di tutto il camposanto. Presto apporremo un cartello con i recapiti dell’associazione ai quale i cittadini potranno rivolgersi per richiedere eventuali bisogni e per passare ad una gestione più condivisa che garantirà maggiore decoro alla struttura cimiteriale che verrà anche valorizzata con la messa a dimora di nuove alberature nel parco e nelle aree esterne”.