Ultima serata per il “Città di Pietrasanta”

Ultima serata per il Festival organistico internazionale “Città di Pietrasanta”.

Sabato 18 giugno, dalle 21,15, nella suggestiva cornice del Duomo di San Martino il maestro Eugenio Maria Fagiani concluderà la rassegna musicale ideata da Monsignor Stefano D’Atri, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e della Regione Toscana e la direzione artistica del maestro d’organo Lorenzo Ancillotti.

Docente e musicista di fama internazionale ma anche improvvisatore e prolifico compositore, Fagiani si esibisce regolarmente con le più grandi orchestre in Europa, Russia, Asia e America: la cattedrale di Notre Dame di Parigi, il duomo di Berlino, la Sala Grande del conservatorio “Tchaikovsky” a Mosca, la cattedrale di St. Patrick a New York sono solo alcuni dei luoghi in cui il maestro ha tenuto i suoi concerti.

Il programma di sabato mira a valorizzare le potenzialità dell’organo a canne, opera minuziosa di artigiani italiani, con una carrellata di celebri pagine da Johann Sebastian Bach a Franz Liszt che si concluderà con uno spazio dedicato all’improvvisazione, prediletto dall’organista. La serata è a ingresso gratuito.