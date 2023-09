Ultima serata per “I giovedì di Sant’Antonio”



Si chiuderà con il duo flauto-pianoforte, Angelo Ruggieri-Maurizio Barboro, la 36° stagione concertistica “I giovedì di Sant’Antonio”, organizzata dall’associazione culturale “Giulio Rospigliosi”, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della parrocchia, che ha accompagnato l’estate di Tonfano con undici appuntamenti molto apprezzati e partecipati.

Ruggieri, docente di flauto presso il liceo musicale “Severi” di Castellammare di Stabia e Barboro, titolare della cattedra di pianoforte al conservatorio “Paganini” di Genova, si esibiranno in un viaggio spettacolare fra i brani più belli scritti per questa “formazione” strumentale: dalla “Sonata in re maggiore” di Schubert a “Carmen Fantasy” di Bizet/Sarasate fino alla “Sonata in la maggiore” di Franck.

Il concerto, con ingresso a libera offerta, si terrà nella sala del teatro “Sant’Antonio”, in via Verdi a Tonfano. Inizio alle 21,30, informazioni al numero 335 5439579 o alla mail info@acmrospigliosi.it