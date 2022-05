ULTIMA CHIAVE: VISITA GUIDATA ALL’EX MANICOMIO DI MAGGIANO

Passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura e arte

Edizione speciale in collaborazione con “coscienze ecologiche”

Sabato 7 maggio alle ore 10

Un’edizione speciale dell’Ultima Chiave: visita guidata all’ex Manicomio di Maggiano, che riapre le sue porte ai visitatori sabato 7 maggio alle ore 10, per un tour accompagnato insieme al gruppo lucchese Coscienze Ecologiche.

Il tour “L’Ultima Chiave“ è una narrazione storica che si realizza attraverso una conversazione multimediale e una visita guidata , con un racconto scenico-musicale. Un vero tour emozionale che ci riporta a vivere le atmosfere all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di Lucca dove operò il medico scrittore Mario Tobino. Le animazioni artistiche accompagnano i visitatori con letture tobiniane e azioni sceniche, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale, che si sono tenuto a Maggiano negli anni’60.

Il percorso artistico è ideato dallo psichiatra professor Enrico Marchi e dalla Associazione Lucchese Arte e Psicologia, con il gruppo artistico MT6 in collaborazione con Fondazione Tobino, Società Medico Chirurgica Lucchese e l’Associazione Culturale e di Promozione Sociale Archimede.

In questa edizione del tutto speciale, il gruppo Coscienze Ecologiche, che organizza ritrovi per raccogliere i rifiuti, differenziarli e conferirli correttamente, parteciperà in modo attivo al tour, e già dalla prima mattina, si i volontari si attiveranno all’ex Manicomio di Maggiano con il loro splendido entusiasmo ecologico e capacità di intervento.

Per informazioni e prenotazione Fondazione Tobino 0583327243 oppure mail: ultimachiave@gmail.com .