ULTERIORE MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI URP: IL MERCOLEDI’ E’ PREVISTO L’ACCESSO DIRETTO CON PRENOTAZIONE PER IL GIORNO STESSO

Da mercoledì prossimo 1° settembre sarà attivata una ulteriore modalità di accesso ai servizi forniti dall’Urp. Si tratta di un ‘accesso diretto con prenotazione’ che potrà essere effettuato il mercoledì recandosi, a partire dalle ore 9, al ‘Punto Informazioni’ presente nell’atrio del Comune dove sarà possibile fissare un appuntamento per il giorno stesso.

Ai cittadini sarà rilasciato un ticket con l’orario in cui sarà effettuato il servizio. In questo modo si tratterà nella sala d’attesa solo chi è prossimo ad essere servito, mentre gli altri potranno tornare all’orario definito evitando così assembramenti. Finora invece l’appuntamento per il mercoledì andava fissato il martedì precedente. Se questa sperimentazione avrà esiti positivi prossimamente questa modalità di accesso sarà estesa anche ad un altro giorno in modo da modulare meglio le due modalità: 3 giorni di appuntamenti per chi vuole la certezza di un orario e 2 giorni di accesso diretto con prenotazione.