Ugo Da Prato candidato per Orgoglio Toscana per Giani Presidente incontra con Rosaria Sommariva gli imprenditori del settore lapideo al COSMAVE

In vista delle elezioni regionali i candidati per la lista Orgoglio Toscana per Giani Presidente, Rosaria Sommariva e Ugo Da Prato incontreranno gli imprenditori del settore lapideo presso il COSMAVE di Pietrasanta , Sabato 12 Settembre 2020, alle 11.00 per illustrare il programma della lista, con particolare riferimento alle politiche che intenderebbe adottare – nei confronti delle aziende che Cosmave rappresenta.

“Il settore lapideo è strategico per il nostro territorio”, commenta Ugo Da Prato candidato per Orgoglio Toscana per Giani Presidente, “direi anzi che fa parte della nostra identità di territorio. Abbiamo il dovere di sostenere il settore in particolare le imprese che adottano una politica di filiera che lascia più ricchezza sul territorio . Vogliamo capire se possiamo agevolare le imprese a lavorare meglio, garantendo prospettive lavorative ai lavoratori e nel rispetto dell’ambiente”.

APPUNTAMENTO

SABATO 12 SETTEMBRE ORE 11 CONSORZIO COSMAVE

Ugo Da Prato Candidato al Consiglio Regionale Toscana 2020 Orgoglio Toscana per Giani Presidente