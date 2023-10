Si comunica che l’Ufficio postale di Villa Collemandina, sito in Via IV Novembre 17, resterà chiuso al pubblico dal 07/10/2023 al 24/10/2023 compresi

– Castiglione di Garfagnana, sito in Piazza Vittorio Emanuele II 6, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45; (dotato di ATM fruibile H24)

Vi informiamo inoltre che durante la chiusura, presso l’ufficio limitrofo sopra menzionato, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto,..)