Ufficio Postale di Seravezza – Un vero calvario per i cittadini

Code interminabili sul marciapiede, anche se piove o fa freddo, lo sportello bancomat spesso fuori uso, carenza di personale. Andare nell’ufficio postale di Seravezza, ormai, è peggio che affrontare una corsa agli ostacoli. Non ne possono piu’ i cittadini e non comprendono come sia possibile che un territorio come questo che non solo è capoluogo di comune ma è anche un importante punto di riferimento per la montagna seravezzina e dello stazzemese, possa avere un disservizio simile, con un ufficio postale che funziona a singhiozzo e che, anche quando è operativo, ha personale spesso sotto organico e i tempi di attesa si dilatano decisamente troppo, tanto da rendere impossibile recarsi all’ufficio postale per chi lavora.

E’ già stato affrontato piu’ volte l’argomento, anche a mezzo stampa, ma niente sembra essere cambiato. I cittadini auspicano che le istituzioni preposte intervengano in maniera piu’ incisiva, al fine di risolvere una situazione di disagio che si protrae ormai da troppo tempo.