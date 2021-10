UFFICIALIZZATA LA SQUADRA CHE LAVORERÀ A FIANCO DELLA SINDACA SIMONA BARSOTTI

La nuova giunta di Massarosa è stata presentata ufficialmente in sala del Consiglio Comunale dalla Sindaca Simona Barsottti. Ne fanno parte: Damasco Rosi, vicesindaco, Alberta Puccetti, Lucio Lucchesi, Francesco Mauro, Fabio Zinzio.

A Damasco Rosi, laureato in giurisprudenza, le deleghe a urbanistica, edilizia, partecipate, programmazione strategica, ricerca finanziamenti.

Fabio Zinzio, impiegato come responsabile dell’ufficio acquisto di un’azienda, avrà le deleghe a turismo e marketing territoriale, attività produttive e commercio, agricoltura, protezione civile, tradizioni popolari e memoria storica.

“Sono davvero soddisfatta – commenta la Sindaca Simona Barsotti – è proprio una bella squadra, seria, competente, radicata sul territorio e capace di unire esperienza e rinnovamento. Ho rispettato le scelte dei massarosesi in termini di preferenze ma allo stesso tempo ho fatto scelte che andassero nella direzione della valorizzazione delle singole esperienze e competenze, con un riferimento importante al percorso amministrativo di Massarosa ma lo sguardo ben orientato al futuro della nostra comunità. Così come lo stesso Consiglio Comunale – conclude Barsotti – è un prezioso valore aggiunto di cui dovremo valorizzare le energie perché contribuiscano al meglio all’amministrazione di Massarosa”.

Proprio ad un consigliere comunale, Adolfo Del Soldato, va l’incarico per occuparsi, oltre che della Cultura, della delega al bilancio e finanze e al programma per l’uscita dal dissesto.

“Procederemo in seguito alla nomina di altri consiglieri delegati su specifiche tematiche tra cui politiche giovanili, disabilità e diritti, politiche attive del lavoro – conclude Barsotti – attingendo dal Consiglio Comunale, valorizzandone le potenzialità ed unendo le forze per far ripartire al meglio Massarosa”.