Ucraina: Zelensky invita il presidente cinese a Kiev

Volodymyr Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev: lo ha reso noto lo stesso Zelensky in un’intervista esclusiva all’agenzia di stampa AP pubblicata online.

“Siamo pronti a vederlo qui”, ha affermato il presidente ucraino nell’intervista tenuta a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel Paese.

“Voglio parlare con lui – ha aggiunto -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto (contatti)”.

“Gli Stati Uniti capiscono davvero che se smettono di aiutarci, non vinceremo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’intervista ad Associated Press temendo che la guerra possa essere ostacolata dalle divisioni di Washington. Il presidente dell’Ucraina ha affermato che teme che la guerra possa essere influenzata dallo spostamento delle forze politiche a Washington. Zelensky è consapevole, riporta Ap dopo la lunga intervista, che il successo del suo Paese è stato in gran parte dovuto alle ondate di sostegno militare internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall’Europa occidentale. Ma alcuni negli Stati Uniti, tra cui il repubblicano Donald Trump, l’ex presidente americano e attuale candidato per il 2024, si sono chiesti se Washington debba continuare a fornire all’Ucraina miliardi di dollari in aiuti militari. Anche il probabile rivale repubblicano di Trump, il governatore della Florida Ron DeSantis, ha suggerito che difendere l’Ucraina in una “disputa territoriale” con la Russia non fosse una priorità significativa per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ha poi ritrattato quella dichiarazione a seguito delle critiche di altre frange del GOP. Zelensky non ha menzionato Trump o altri politici repubblicani, figure con cui potrebbe dover fare i conti se prevalessero nelle elezioni del 2024.