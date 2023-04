Uccisa e data alle fiamme la mamma del salumiere e tiktoker Donato De Caprio

Uccisa e data alle fiamme la mamma del salumiere e tiktoker Donato De Caprio

Uccisa la mamma del titoker Donato De Caprio di: “con mollica o senza”: il suo marchio di fabbrica con la domanda che pone a tutti i clienti per sapere se preferiscano che tolga la mollica dal panino, in modo da lasciare più spazio per la farcitura.

Una bottega in cui Donato in persona prepara i suoi famosi panini… con mollica o senza? “Ai monti lattari” si trova proprio in via Pignasecca. Con panini popolari che vanno da uno a tre euro, ma quelli più elaborati salgono anche a 13. Donato Di Caprio aveva aperto la sua nuova salumeria in centro a Napoli: “Con mollica o senza” il 19 Febbraio scorso, in via Pignasecca 29 nel cuore del centro di Napoli, dopo che Tik Tok aveva bloccato nell’Agosto scorso il profilo ufficiale, si disse per aver pubblicizzato alcune pagine di scommesse online, pratica vietata dalle regole di TikTok.

Oggi l’omicidio della madre. Secondo le prime risultanze la 73enne sarebbe stata colpita con un oggetto contundente che le avrebbe provocato una grave ferita alla testa, rivelatasi mortale. L’arma del delitto potrebbe essere un martello o un attrezzo simile. Il corpo è stato poi dato alle fiamme, probabilmente nel tentativo di nascondere le tracce dell’omicidio: al momento del ritrovamento il cadavere aveva i vestiti bruciati e segni di ustioni ad addome e mani.

Fermata una vicina di casa di Rosa Gigante, la madre di Donato De Caprio, uccisa oggi a Pianura: si tratta di Stefania Russolillo è indiziata di omicidio.

Ci sarebbe un banale litigio per questioni di vicinato dietro l’omicidio di Rosa Gigante, la madre, uccisa oggi nella sua abitazione di via Sant’Aniello a Pianura, periferia Ovest di Napoli. Per l’omicidio in serata è stata fermata una donna, una vicina di casa; Stefania Russolillo, 47 anni, accusata di avere ucciso la 73enne e di avere tentato di distruggere il corpo col fuoco.

Il corpo dell’anziana è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 18 Aprile. I familiari hanno chiamato il 118, quando l’ambulanza è arrivata sul posto ci sarebbero state tensioni tra i parenti della vittima e gli operatori, ma a quanto si apprende la donna era già deceduta. Il figlio della vittima, che al momento della tragedia era al lavoro nella sua salumeria della Pignasecca, nel centro di Napoli, è stato tempestivamente avvisato e poco dopo ha raggiunto la casa materna a Pianura.

La vicina di casa è stata individuata come sospettata nelle prime fasi delle indagini. La donna è stata ascoltata dal pm Maurizio De Marco della Procura di Napoli e dagli investigatori della Squadra Mobile. A suo carico sono emersi numerosi elementi e in serata è arrivata la misura cautelare: è stata sottoposta a fermo di pm, gravemente indiziata di omicidio. La donna è stata trasferita in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Quando la notizia ha iniziato a circolare, davanti alla salumeria della Pignasecca è calato un silenzio irreale, nonostante le decine di persone ancora in fila. E sui social sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio: centinaia di utenti hanno commentato con parole di vicinanze e solidarietà l’ultimo video, che Donato De Caprio aveva pubblicato poco prima di venire a conoscenza della tragedia.

L’imprenditore Steven Basalari, socio della salumeria “Con mollica o senza?” della Pignasecca, ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto che lo ritrae insieme a Donato; sul suo profilo e su altri riconducibili all’attività è stato pubblicato un messaggio per avvisare della chiusura per lutto per domani, 19 Aprile.