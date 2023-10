UCCIDE LA MOGLIE E POI SI SUICIDA –

UCCIDE LA MOGLIE E POI SI SUICIDA – DOPO AVER LASCIATO LA FIGLIA

Rivoli,– Un uomo ha ucciso la moglie a Rivoli, in provincia di Torino, questa mattina. Dopo aver commesso il delitto, si è recato al lavoro con la figlia piccola, che ha affidato a un collega, e si è poi suicidato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 40enne di origini calabresi, avrebbe ucciso la moglie, di 35 anni, ferendola alla gola. Poi si sarebbe recato al lavoro, in un’azienda di Rivoli, con la figlia di 5 anni. La bambina sarebbe stata affidata a un collega, mentre l’uomo si sarebbe allontanato per suicidarsi.

Il corpo della moglie è stato trovato dai carabinieri nell’abitazione della coppia, in via Roma. L’uomo è stato invece trovato morto in un bosco vicino al luogo di lavoro.

Ancora non si conoscono le ragioni del gesto. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.