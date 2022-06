uccide la moglie colpendola più volte con un coltello

UDINE Nuovo caso di femminicidio in Italia. Nel corso della notte trascorsa, tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno, un uomo ha ucciso la moglie a Codroipo, Comune in provincia di Udine, in via delle Acace.

Il marito ha colpito più volte la moglie con un coltello. In loco Forze dell’Ordine, vigili del fuoco, personale del 118 e medico legale che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

L’uomo è stato fermato ed arrestato dopo aver tentato la fuga.

La coppia sembrerebbe fosse sul punto di separarsi.