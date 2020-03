Uccelli a primavera…

Una rondine forse non fa primavera, ma una cinciarella sì.

Il suo canto gutturale si fa sempre più frequente con l’avvicinarsi della bella stagione. La primavera, per questa famiglia di uccelli che conta diverse specie è la stagione della riproduzione.

Le coppie in marzo sono ormai già formate e il nido è in costruzione per accogliere i primi nati .

le cince fanno due covate a stagione, in qualche caso anche tre…

