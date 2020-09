tutto pronto per Pietrasanta Medievale nel centro storico, edizione ridotta ed in sicurezza

Tutto pronto per Pietrasanta Medievale. Torna nel centro storico, da sabato 3 (dalle 10.00 alle 23.00) a domenica 4 ottobre (dalle 10.00 alle 19.00) la due giorni dedicata ai costumi, ai simboli e alle atmosfere medievali. Pietrasanta Medievale è uno degli eventi principali del calendario autunnale promosso dal Comune di Pietrasanta che mette in agenda, da qui a novembre, il Festival dell’editoria e del giornalismo “Libropolis” e l’anteprima del Design Week-end (dal 9 all’11 ottobre), il nuovo allestimento della mostra a cura di Bertozzi & Casoni Tempo (dal 17 ottobre al 7 febbraio 2021), la Fiera di San Martino (7 e 8 novembre) e Sophia, il Festival della filosofia (dal 6 al 5 novembre).

Rispetto alle precedenti edizioni la kermesse sarà quest’anno in versione ridotta a causa delle restrizioni dell’emergenza sanitaria e della necessità di evitare assembramenti tra i visitatori. Da qui la decisione di garantire la continuità della manifestazione, molto apprezzata, ridisegnando la collocazione delle attrazioni e delle attività distribuendo la presenza degli accampamenti tra Piazza Crispi, Piazza del Teatro e Piazza Statuto dove si svolgerà contemporaneamente il mercato dell’antiquariato, il Parco della Lumanca con le attività e gli spettacoli per bambini e la piazzetta del Campanile con le attività di dimostrazione di arti e mestieri. In Piazza Duomo ed in Piazza Crispi ci sarà il mercatino a tema medievale. Confermata l’apertura straordinaria dell’antica Sala del Coniglio in via del Marzocco. L’ingresso a tutte le attività è gratuito.

“Sarà un’edizione diversa per le ragioni che tutti conosciamo ma non per questo meno piacevole. – anticipa Adamo Bernardi, Capo di Gabinetto del Sindaco ed ideatore della manifestazione – Abbiamo rinunciato alle sfilate e alle rievocazioni storiche per le vie del centro, al pranzo e alla cena a tema nel Chiostro di S. Agostino e dislocato gli accampamenti e le attività su più piazze ed in spazi più ampi”.

Protagonisti di Pietrasanta Medievale saranno i gruppi storici con i loro vessilli tra cui I Cavalieri della Rocca, Arcieri dello Spirito Fiorito, I Senza Nome, White Company, Cultura e Storia ed altri.

Nei ristoranti cittadini i visitatori potranno anche apprezzare la cucina medievale con menu della tradizione gastronomica medievale. E più precisamente da Alex Ristorante Enoteca, Trattoria Gatto Nero, Osteria La Volpe e l’Uva, Arte & Gourmet, La Mandragora, InCarNe e La Vineria Osteria. Immancabile il contest fotografico a cura di Tramonti Italiani che premierà gli scatti più belli.

Tutto questo nel rispetto delle normative Covid e dei protocolli per il distanziamento.

