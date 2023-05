tutto pronto per Lucca Medievale

Dagli spettacoli agli artisti di strada, fra musica, danze ed esibizioni:

Ad animare l’atmosfera del festival i cantanti del duo Musikántika, i musici, giullari e saltimbanchi dei Folet d’la Marga e Lo Studiorum

LUCCA – Un tuffo nel passato, fra melodie da riscoprire e spettacoli di musica, giocoleria, teatro di strada e danze storiche. Tutto questo renderà unica l’atmosfera di Lucca Medievale 2023 organizzata dalle Contrade San Paolino, la manifestazione che porterà in città sabato 3 e domenica 4 giugno numerose iniziative per adulti, bambini, famiglie e scuole, fra cui quelle del duo Musikántika, con lo stand al Villaggio Medievale.



Fra i tanti banchetti di mestieri che animeranno il Villaggio Medievale sul baluardo San Paolino per tutta la durata del festival, quello di Alessandro Valli e Ornella Ercolini del duo musicale Musikántika immergerà Lucca nella magia della musica medievale, con la possibilità di toccare con mano antichi strumenti minuziosamente ricostruiti secondo l’aspetto del tempo, e di suonarli.



A partire dalle due cornamuse prodotte da artigiani italiani, affiancate da flauti dolci, una chitarra a liuto e due dulcimer, strumenti particolari dalla melodia dolcissima prodotta dai suoni di accompagnamento, capace di creare un’atmosfera magica. Fra i flauti dolci ci sarà anche un flauto basso alto circa un metro e mezzo, insieme ad altri flauti professionali dal design medievale e dal suono più ricco, caldo e affascinante dei loro corrispettivi odierni. Allo stesso banco si potranno inoltre ammirare e provare un flauto dolce rinascimentale e uno barocco, guidati dal musicista Alessandro Valli.



Sono entrambi musicisti e cantanti con la passione per la musica medievale: Ornella Ercolini sarà fra il banco di abbigliamento storico e quello delle miniature, mentre Alessandro Valli curerà – oltre allo stand musicale – il banco dei giochi antichi, come l’azzardo medievale, i tarocchi e lo scacchiere e suonerà la sua cornamusa sul baluardo San Paolino, rendendo ancor più fiabesca l’atmosfera di Lucca Medievale.



Ad affiancarlo con i loro spettacoli i Folet d’la Marga, artisti di strada di Torino che dopo il successo riscontrato nella scorsa edizione della manifestazione, tornano a Lucca con tante performance per grandi e piccini.



Pronti ad incantare il pubblico, i musici, giullari e saltimbanchi dei Folet d’la Marga coinvolgeranno i partecipanti con animazioni fisse e itineranti e spettacoli a tema, coniugando musica, commedia, canti, narrazioni e giullarate in maschera e giocoleria. Accompagnati da cornamuse, tamburi, flauti e ghironde, gli artisti porteranno inoltre sulle mura il loro nuovo spettacolo La Dieta, riproposto per l’occasione in versione da strada. Il loro nome, Folet d’la Marga, è una derivazione dialettale piemontese che trova origine da un’antica leggenda popolare del Canavese secondo cui la “marga”, un tipico riparo dei pastori fatto di pietra e legno, si credeva abitata dai folletti. È proprio il loro territorio, a nord ovest del Piemonte, l’area di origine dei Folet.



Dagli spettacoli dei Folet ai tamburi e musici delle Contrade San Paolino, che si esibiranno in costumi medievali sabato 3 giugno alle 17 nel corteggio storico per le vie del centro e in apertura e in chiusura del Villaggio Medievale domenica 4 giugno alle 9,30 e alle 20,30.

Non mancheranno inoltre le danze storiche rinascimentali con Lo Studiorum Lucca, che accompagnerà la due giorni di Lucca Medievale con vari spettacoli (sabato 3 giugno alle 11, alle 16 e alle 22,30 e domenica 4 giugno alle 10 e alle 19,30). Al reparto DESCO ai lati del piazzale sarà possibile fare una gustosa pausa nell’atmosfera di Lucca Medievale con i truck food locali, il Birrificio Lucchese e Olive e Stuzzichini.

E ancora tante sorprese saranno protagoniste del ricco programma di Lucca Medievale 2023: un insieme di cultura, intrattenimento e divertimento per grandi e piccoli, fra le tante iniziative e il fascino dei combattimenti medievali sul palcoscenico delle mura urbane.



L’appuntamento è sabato 3 giugno dalle 10 alle 23 e domenica 4 giugno dalle 9,30 alle 21 sul baluardo San Paolino delle mura urbane – davanti alla Casermetta San Paolino – con la due giorni nata con l’obiettivo di trasmettere l’amore e la cultura per la storia medievale e le tradizioni della città di Lucca.



La manifestazione è patrocinata da Comune di Lucca, Regione Toscana – con il titolo di Manifestazione Storica della Regione Toscana -, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e LITAB (Lega Italiana Tiro Alla Balestra).



Sponsor di Lucca Medievale 2023: Santini Costruire con il legno, Ferramenta Santa Margherita, Bianchini Francesco Lavori edili, Unipol Sai, Arte in Stampa, Centrottica Lucca, Ego Wellness Resort, Lombardi Srl.



Il programma completo di Lucca Medievale su www.consanpaolino.org, sulle pagine Facebook Contrade San Paolino e Lucca Medievale, sulla pagina Instagram Consanpaolino e sulla pagina Facebook dedicata Lucca Medievale.



Il duo Musikántika nasce nel 2008 dalla passione di Ornella Ercolini e Alessandro Valli, entrambi cantanti di lunghissima esperienza, per la musica medievale e popolare. Il duo svolge ricerche minuziose sul patrimonio musicale italiano ed europeo risalente fino al primissimo Medioevo e sull’influenza della musica delle origini su quella popolare, concentrandosi sui due grandi temi della musica medievale: quella sacra, dal rigore del gregoriano alla narrazione popolare dei laudari e dei codici musicali, e quella profana, fatta di danze e canzoni che narrano la quotidianità dell’uomo, l’amore, il cibo e il buon vino. Maggiori info su www.musikantika.it e sulla pagina Facebook Duo Musikantika.



La compagnia di spettacolo dei Folet d’la Marga si occupa da oltre 25 anni di ricerca storica nel vasto mondo delle arti sceniche prevalentemente del periodo medievale e rinascimentale (arti del quadrivio). L‘ispirazione a soggetti, eventi, quadri e dipinti e tutto ciò che ha formato la cultura del tempo occorrono alla realizzazione di spettacoli ed animazioni per rievocazioni storiche, festival ed eventi vari in qualità di una compagnia di spettacolo, in costume adatto all’epoca rievocata, che ha nel proprio organico musici e cantastorie, giullari e saltimbanchi, marionette e burattini tutti teatranti. Maggiori info su www.foletdlamarga.it e sulla pagina Facebook Folet Marga (Folet D’La Marga).

L’associazione. Nata a Lucca il 27 febbraio 1991 come Terziere San Paolino, l’associazione diventa operativa con il nome Contrade San Paolino dal 1994. Il suo obiettivo è rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con riferimento al periodo di fine XIV secolo. L’associazione comprende vari soci di ogni età divisi in tre gruppi principali: balestrieri, tamburini e figuranti. Svolge vari eventi rievocativi sul territorio lucchese come i pali cittadini di San Paolino e Santa Croce e partecipa ai tornei e al campionato nazionale LITAB. Maggiori info su www.consampaolino.org e sulle pagine Facebook (Contrade San Paolino) e Instagram (consanpaolino).