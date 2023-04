Tutto pronto per Lucca Historiae Fest,

Tutto pronto per Lucca Historiae Fest, il primo festival della storia di Lucca che si svolgerà dal 12 al 14 maggio prossimi sulle mura e sugli spalti del luogo-simbolo della città.

Questa mattina (28 aprile), nella sala degli Specchi di palazzo Orsetti, gli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini, insieme al consigliere con delega alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga, hanno presentato il ricco programma del Lucca Historiae Fest. Il festival sarà strutturato in tre grandi sezioni: l’Orologio del Tempo, che vedrà 9 ricostruzioni storiche su altrettanti baluardi, gli Spettacoli, che avranno una zona dedicata all’ex-Campo Balilla, e le Esposizioni, che verranno allestite nelle casermette. La storia di Lucca sarà raccontata con un originale mix di strumenti multimediali che ne consentirà una piena fruizione da parte di un pubblico vasto, dai bambini agli anziani, dai giovani fino agli adulti.

L’obiettivo che si pone l’amministrazione comunale con Lucca Historiae Fest è infatti quello di realizzare un appuntamento che favorisca la divulgazione della storia della città di Lucca, attraverso nuove modalità che siano più coinvolgenti. Un format, dunque, pensato prima di tutto per i cittadini lucchesi, ma che rappresenta un’occasione unica anche per i tanti turisti che in questo periodo animano il territorio e che si dimostrano sempre più attenti alla realtà e alle tradizioni locali.

Il programma. Il festival aprirà i battenti nel pomeriggio di venerdì 12 maggio con l’inaugurazione di tutte le esposizioni. Alla casermetta Santa Croce una mostra sarà dedicata all’evoluzione degli abiti nel tempo. La piattaforma San Frediano sarà dedicata all’esposizione di armi d’assedio mentre nella casermetta San Martino si racconterà l’evoluzione degli armamenti nei secoli. Anche le maggiori case editrici storiche non mancheranno l’appuntamento con il festival, e saranno presenti con i loro stand alla casermetta San Pietro. La Casa del Boia sarà interamente dedicata alle miniature storiche, con una sezione dal titolo “I Volti del Comando”, sui generali di Napoleone, una sezione che comprenderà più epoche e un’ultima dove sarà ricostruita la battaglia di Altopascio del 1325. Nei sotterranei del baluardo San Colombano si potrà visitare una mostra dedicata all’utilizzo e all’evoluzione della cinta muraria nei secoli e al Caffè delle Mura verranno esposte le illustrazioni storiche di Sergio Toppi.

Sempre venerdì 12 maggio alla casermetta San Regolo partirà la prima di un ciclo di conferenze e dibattiti sulla storia locale. Gli altri eventi si svolgeranno per tutta la durata del festival a partire dalla mattina di sabato 13 e vedranno realizzarsi all’ex campo Balilla una serie di spettacoli che comprenderanno duelli equestri, combattimenti di scherma medioevale, un torneo di balestra e altre esibizioni storiche. Un altro torneo tra balestrieri si terrà il sabato pomeriggio presso gli spalti del baluardo San Pietro, mentre domenica 14 in piazza Anfiteatro ci sarà una parata nazionale della Lega Italiana Sbandieratori.

Il cuore del Lucca Historiae Fest sarà l’Orologio del Tempo, che aprirà ai visitatori sabato 13 maggio: un percorso attraverso le mura cittadine che sarà un’esperienza di viaggio immersivo nella storia di Lucca, dove ogni baluardo rappresenterà un’epoca diversa. Così il baluardo San Paolino sarà dedicato alla ricostruzione del periodo celto-ligure e di quello romano, il San Donato all’epoca del Ducato longobardo, il baluardo Santa Croce ospiterà la ricostruzione carolingia e il mercato varego, i baluardi San Martino e San Pietro racconteranno il medioevo lucchese, il San Salvatore vedrà il periodo Rinascimentale, il baluardo La Libertà sarà dedicato all’epopea napoleonica, il San Regolo alla ricostruzione dell’occupazione austro-ungarica e della prima guerra mondiale e infine il baluardo San Colombano ospiterà gli eventi della seconda guerra mondiale.

Lucca Historiae Fest, organizzato dal Comune di Lucca attraverso l’ufficio Eventi del settore cultura, vede la preziosa collaborazione dei gruppi storici locali e di altre associazioni provenienti da tutta Italia che parteciperanno alle tre giornate, sia nell’ambito degli spettacoli sugli spalti delle mura, che nell’ambito dell’orologio del tempo con gli allestimenti sui baluardi.