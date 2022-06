Viareggio – Ultimi ritocchi per la Terrazza della Repubblica, in vista dell’inaugurazione di giovedì 2 giugno quando, alle 18:30, ci sarà il taglio del nastro ufficiale per una delle opere pubbliche più impegnative degli ultimi decenni per la città di Viareggio

La cerimonia si aprirà all’inizio della Terrazza, di fianco al Principino da cui poi le autorità si sposteranno al palco allestito in piazza Zara dove, dopo gli interventi istituzionali, Malika Ayane si esibirà nel concerto che segna l’inizio del suo summer tour 2022. Ma saranno molte anche le iniziative collaterali, con 3 postazioni per gli aperitivi offerti dall’associazione Balneari e l’installazione delle statue di Anna Chromy e i colossi di Emanuele Giannelli.

Il secondo lotto dei lavori, per un importo di circa due milioni di euro, inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, affronterà il rifacimento di piazza Zara, delle aree a verde e dell’area antistante all’ex Caprice.

Per quanto riguarda invece l’edificio vero e proprio, la gara per la riqualificazione, bandita nel 2019, fu vinta dalla ditta Turan di Pistoia e il contratto per l’affidamento della riqualificazione e per la gestione è stato firmato dal comune in ottobre.

Progetto però che sembra essersi arenato sui tavoli della Soprintendenza per i permessi necessari all’avvio dell’opera, che prevede la realizzazione di un ristorante dal design decisamente futuristico.