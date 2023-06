tutto pronto per la terza settimana di appuntamenti del Festival del Fiume 2023

Alla Fattoria Urbana “Albogatti”, in via del Callarone a Nave, tutto pronto per la terza settimana di appuntamenti del Festival del Fiume 2023-Vivi il Serchio, evento inserito nel calendario “Vivi Lucca”, e dedicato a tre temi strettamente connessi: “Eco-Serchio: cibo, ambiente, sostenibilitrà” che coinvolgono direttamente il nostro futuro e quello del pianeta. Iniziative che prendono il via dalle ore 17 con incontri, dibattiti e laboratori per confrontarsi su argomenti che richiedono soluzioni integrate e il coinvolgimento di tutti.

In questo fine settimana, sabato 17 giugno ore 17: “Giornata dei bambini” con attività dedicate a loro e alle loro famiglie: “Letture insieme” con Nati per leggere. Con Elena Febbrai: Laboratori di tessitura e la compagnia I Karacongioli con il loro divertente spettacolo.

Dalle ore 20,30 su prenotazione: degustazioni a buffet “Fantasie di insalate con ortaggi e cereali”

Domenica 18 giugno ore 17: “Polvere di insetti: cibo per un futuro sostenibile”, tema attualissimo che verrà affrontato insieme all’entomologo Augusto Loni dell’Università di Pisa per fare chiarezza sulle reali possibilità di una dieta integrata con proteine da insetti (cosa dice la normativa europea? cosa davvero si può trovare in commercio?) e mettere in luce i molteplici aspetti di una alimentazione a basso impatto ambientale. Gli insetti in Europa rappresentano ancora un cibo per pochi eletti, magari desiderosi di novità o di distinguersi, ma in gran parte del mondo, Asia, Africa, America Latina, India, già circa due miliardi di persone se ne nutrono. Potremmo unirci a questi due miliardi e scoprire una nuova fonte proteica che potrebbe aiutarci a salvare il pianeta, dove saremo 10 miliardi entro il 2050?

Dalle ore 20,30 su prenotazione: degustazioni a buffet “Pani e focacce”.

Sulle pagine Facebook e Instagram di Albogatti l’aggiornamento di tutti gli eventi e per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare al: 366.1758719 o 349.1219716.