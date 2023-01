Tutto pronto per la premiazione del 16° “Presepe di famiglia”

Si svolgerà sabato 14 gennaio, nell’atrio del palazzo comunale, alle 12, la premiazione del 16° concorso “Presepe di famiglia”, organizzato dal Comune di Pietrasanta per eleggere le più belle riproduzioni della Natività create dai cittadini.

Diciannove i lavori inviati, con foto e video, per via telematica. Uno addirittura da Amantea, in provincia di Cosenza, realizzato in cartone, polistirene, sughero, colla e stucco non per partecipare (il concorso, infatti, era aperto solo ai residenti nel territorio comunale) ma per condividere, semplicemente, il lavoro realizzato, ringraziando l’amministrazione comunale che da diversi anni valorizza l’arte del presepe tra la comunità “e contribuisce a trasmettere ai bambini l’amore e la passione per il presepe come valore autentico del Natale”, ha scritto l’autore, Francesco Morelli.

“Ci hanno fatto davvero piacere queste parole – ha sottolineato l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – che colgono alla perfezione lo spirito della nostra iniziativa. All’amico di Cosenza invieremo una pergamena per ringraziarlo della sua attenzione per Pietrasanta”.

La procedura di valutazione delle Natività in concorso si è conclusa formalmente nella giornata di mercoledì, quando i lavori, suddivisi per categoria (piccole, medie e grandi dimensioni) sono stati esaminati da una commissione che ha scelto i migliori per ciascun gruppo “in gara”. A tutti gli autori, l’assessorato alle tradizioni popolari consegnerà un attestato nominativo in ricordo della partecipazione all’edizione 2022.