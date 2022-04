Tutto pronto per la nona edizione di Luccabluesfestival al Foro Boario il 23, 24 e 30 aprile.

Tutto pronto per il ritorno di Luccabluesfestival nel classico appuntamento primaverile, in programma sabato 23, domenica 24 aprile e sabato 30 aprile.

Sax Gordon, Leon Beal e Martin Burguez si esibiranno sul palco del Foro Boario in tre concerti a ingresso gratuito di grande impatto.

I concerti inizieranno alle 21.30 (apertura dei cancelli alle 20.45) e saranno preceduti da cene di autofinanziamento con inizio alle 19.30, solo su prenotazione al numero wapp 3496602753: le cene si svolgeranno alla presenza degli artisti che si esibiranno subito dopo.

Luccabluesfestival è realizzato con il patrocinio del Comune di Lucca.