Tutto pronto a Stazzema per l’inizio della scuola

Tutto pronto a Stazzema per l’inizio della scuola

Tutto pronto Stazzema per l’avvio dell’anno scolastico: nei giorni scorsi l Sindaco di Stazzema con i tecnici comunali e il responsabile della sicurezza dell’istituto comprensivo hanno svolto un sopralluogo per verificare sulla base delle iscrizioni alle singole aule le misure di prevenzione e tutti gli aspetti tecnico organizzativi per consentire la ripresa dell’attività educativa della scuola nei diversi ordini e gradi il 14 settembre, data fissata per la riapertura delle aule. Sono giù stati posizionati i banchi nelle singole classi nel rispetto delle prescrizioni imposte dal MIUR per il regolare svolgimento delle lezioni. Confermati anche i servizi scolastici di mensa e trasporto. Le nostre scuole comunali ripartono e lo fanno a pieno regime: gli uffici comunali e le istituzioni hanno studiato bene le linee guida che via via venivano emanate dal MIUR, dunque si è arrivati per tempo a ridefinire gli spazi e gli assetti organizzativi, con qualche intervento di potenziamento, l’acquisto di taluni presidi aggiuntivi per la prevenzione e la sicurezza, nonché specifici strumenti per sanificazione giornaliera dei luoghi, dei giochi e delle attrezzature.

“La parola d’ordine deve essere RESPONSABILITA’, commenta il Sindaco Maurizio Verona, “una responsabilità collettiva che deve coinvolgere istituzioni, istituzioni scolastiche, genitori e anche i nostri bambini nello svolgimento di buon pratiche che possano consentire di procedere nelle lezioni. La scuola come ho detto recentemente, anche al Governo, è un momento troppo importante per i nostri ragazzi e bambini: non è possibile fare tutto da remoto. La didattica a distanza non può sopperire in termine di socializzazione, nel rapporto tra insegnante e alunno che non può essere surrogato. I nostri bambini e ragazzi imparano anche dallo stare assieme: si può fare, ma ci sono delle regole a cui è necessario attenersi. Per superare l’emergenza non basta fare finta che non esista come ha fatto qualche rappresentante delle istituzioni o qualche imprenditore. Ci sono delle semplici buone pratiche che i nostri ragazzi devono fare proprie e collaborare con insegnanti e personale ausiliario che oggi più che mai ringraziamo per lo sforzo e la disponibilità che hanno dimostrato nella volontà di riaprire le scuole. A Stazzema vogliamo farlo in sicurezza per tutti e lo faremo. Auguro oggi più che mai a tutto il mondo della scuola un buon anno scolastico: noi stiamo cercando di fare la nostra parte con spirito collaborativo per il bene dei nostri ragazzi”.