Tutto esaurito per il concerto di Cantini e Passalia

Ottimo esordio di stagione estiva, con ritorno di turisti, per Animando

L’emozione della musica senza tempo di Mozart e Beethoven ha dato il via ieri (2 luglio) alla stagione di concerti estivi proposta dal centro di promozione Animando. Nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio i due pianoforti dei maestri Claudio Cantini e Giovanni Passalia hanno saputo restituire intensità e ricchezza timbrica, emozione e trasporto.

In prima fila per il questo atteso ritorno della musica dal vivo di Animando il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e l’assessora all’urbanistica Serena Mammini. Tra i presenti anche gruppi di turisti in vacanza a Lucca – segno, seppur piccolo, di graduale ritorno alla ‘normalità’. Tutto esaurito e lunghi applausi per le impegnative esecuzioni dei due pianisti.

Apertura con la Sonata per due pianoforti in re maggiore K448 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) , brano dalla sonorità densa e sostanziosa con un finale di estrema brillantezza ed episodi di notevole difficoltà tecnica.

Un crescendo di pathos e ritmo, poi, per la Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92 di Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), nella trascrizione per due pianoforti di Ernst Naumann (1832 – 1910): i due pianoforti sono stati in grado di abbracciare l’estensione di un’orchestra riproducendone le luci e le ombre, così come l’intreccio delle singole parti.

Rientrati in scena tra convinti applausi, i pianisti Claudio Cantini e Giovanni Passalia hanno concesso un bis con le note del secondo tempo della Sonata K545 di Mozart con aggiunta del secondo pianoforte, scritta dal compositore norvegese Edvard Grieg (1843 – 1907).

Il prossimo appuntamento con Animando è per domenica (11 luglio) alle 18 nel camelieto di Sant’Andrea di Compito con la Banda Barsotti in un omaggio a Morricone, Piazzolla e Puccini.