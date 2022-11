TUTTO APUANO IL PODIO ARGENTO ALLA CORSA DELLE CASTAGNE, OSIMANTI VINCE A PISTOIA

TUTTO APUANO IL PODIO ARGENTO ALLA CORSA DELLE CASTAGNE, OSIMANTI VINCE A PISTOIA

Bel fine settimana con podi e prestazioni di alto livello per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Sesto Fiorentino, al “Palio Fiorentino”, ottimo terzo posto assoluto per Emanuele Fadda e ottime prove per Giacomo Verona (5 assoluto), Jilali Jamali (7 assoluto), Nicolo’ Bandini, Daniele Sandroni e Rocco Cupolo; a Fivizzano, alla “Corsa delle Castagne”, vittoria di categoria per Michelangelo Fanani e Nello Domenicali, secondo posto di categoria per Adriano Mattei e Luciano Bianchi, terzo posto di categoria per Leonardo Pierotti e ottime prove per Nicola Vanni (4 assoluto), Marco Sagramoni (5 assoluto), Enrico Piastra, Simone Carlini e Fabrizio Santi; a Venaria Reale (Torino), al “Cross La Mandria” (valido come prima selezione per il campionato europeo di corsa campestre), ottime prove per Francesco Guerra (11 assoluto con la nuova maglia del CS Carabinieri e qualificato con la maglia della nazionale alla rassegna continentale) e Omar Bouamer; a Verona, alla “Verona Marathon”, bella prova per Pierangelo Simonini con il tempo di 3h01’50” e, alla “Verona Half Marathon”, ottime prove per Ioana Lucaci (4 assoluta), Andreea Lucaci (9 assoluta) e Maricia Lucaci; a Pistoia, al “Trofeo Circolo Buggiani”, vittoria di categoria per Marco Osimanti, secondo posto di categoria per Lorenzo Checcacci, terzo posto di categoria per Andrea Marsili e Flavia Cristianini e belle prove di Giacomo Bruschi (5 assoluto), Daniele D’Andrea (6 assoluto), Elena Genemisi, Paola Lazzini, Andrea Massari, Federico Gonfiantini, Paolo Cogilli e Gianfranco De Santis.