Tutti nei tempi i progetti Pnrr a Pietrasanta

Rispettano tutti le tempistiche dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, seppure con diverso stato di avanzamento, gli interventi in corso a Pietrasanta che sono stati candidati ai finanziamenti europei ricevendone, poi, l’assegnazione.

“Il dibattito sullo stato di attuazione dei progetti legati al Pnrr, in questi giorni, si è acceso molto a livello nazionale e internazionale – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ragion per cui i nostri uffici, opportunamente, hanno chiesto di fare il punto della situazione con tutti i componenti della giunta comunale. E’ emerso che lo stato di avanzamento non è omogeneo fra le diverse progettualità aperte ma tutte, al momento, rientrano con buon margine nei termini serrati imposti dai vari enti finanziatori”.

“Addirittua in anticipo rispetto alle scadenze – è, quindi, entrato nel dettaglio l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – sono le operazioni riferite all’efficientamento energetico del teatro comunale “Galeotti” e alla transizione digitale dei servizi alla cittadinanza. Siamo in linea, invece, per gli interventi contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo, in particolare sulle frane del Pollone, di Castello e Capriglia e per quelli sul piano di rigenerazione dell’ex Camp, dove sorgerà un hub d’inclusione per giovani artisti e creativi. Stiamo invece aspettando l’esito della candidatura per la demolizione dell’ex inceneritore di Falascaia e, dopo le modifiche progettuali apportate alla luce dei vari incontri con la dirigenza scolastica, abbiamo “recuperato” anche per il nuovo polo scolastico di Tonfano”.

Pronto anche il master plan per la rigenerazione urbana delle frazioni e il loro collegamento con il centro storico attraverso percorsi di mobilità dolce. Pietrasanta è l’unico Comune della Versilia Storica ad aver ottenuto più di 15 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.