Tutti negativi al covid-19 a Camporgiano; test sierologici a Gallicano

Test antigenici si sono svolti grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e Misericordia di Camporgiano. Nella giornata di sabato 28 novembre presso la sede della Misericordia di Camporgiano sono stati effettuati un centinaio di tamponi; il tutto si è svolto secondo le regole con il metodo drive trough: prima l’accettazione fatta su precedenti prenotazioni , poi il prelievo e dopo 10 minuti circa la risposta.

Al termine dell’operazione sono stati eseguiti 94 tamponi risultati per fortuna tutti negativi, nonostante Camporgiano sia uno dei comuni Garfagnini più colpiti da questa seconda ondata dell’epidemia. Nel corso della stessa giornata a Gallicano in un area appositamente adibita, presso il centro commerciale Conad, 226 persone si sono sottoposte a test sierologici. Anche in questo caso l’iniziativa si è resa possibile grazie alla collaborazione tra Misericordia, Conad e amministrazione comunale. A Gallicano, al termine della giornata sono stati eseguiti appunto 226 tamponi e anche in questo caso il risultato è stato di zero positivi agli anticorpi.