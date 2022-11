Tutte e otto le squadre giovanili del Basketball Club Lucca impegnate durante la settimana.

Blitz vincente della ‘Cavalletti e Bonturi’ al Pala Vivaldi di Siena: i ragazzi di coach Massimo Chiarello battono la Virtus, 63-76, continuando così il proprio percorso di crescita nel campionato under 17 eccellenza. Sorride anche l’under 17 silver di coach Filippo Tardelli che centra la prima vittoria in campionato, imponendosi 62-27 contro la Pallacanestro Massa.

Sfiora invece la vittoria l’under 19 silver targata Libertas, di coach Lorenzo Losco, che, nella trasferta infrasettimanale al palazzetto dello sport di Pisa, si arrende di soli due punti (47-45) contro I.E.S, dopo una gara combattuta e decisa solo nel finale. Sconfitta a domicilio anche per l’altra under 19 silver targata Geonova, guidata sulla panchina da Alessandro Ricci, che, al palazzetto di San Concordio, cede 47-74 contro Bottegone Basket Junior.

Bene infine i giovanissimi: l’under 15 silver di coach Damiano Sodini torna dalla trasferta domenicale, in casa della Pallacanestro Castelfranco Frogs, con un inequivocabile +44 (47-91). Esordio stagionale convincente per l’under 14 silver di coach Chiarello che, al PalaPaladini, sconfigge la Pallacanestro Massa 95-36. Seconda vittoria consecutiva nel trofeo esordienti per i ragazzi di coach Pablo Meoni che si portano a casa il derby contro Lucca Sky Waker al PalaTaliate (8-16). Mentre l’under 13 di Meoni esordisce alla palestra di via Marconi perdendo 45-22 contro l’A.S.D. Nuovo Basket Altopascio.

Valter Tardelli

Andrea Cosimini