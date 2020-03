Turismo, vola la campagna social #inVersilia

Turismo, vola la campagna social #inVersilia Oltre 34 mila persone raggiunte in una settimana, con più di 3700 fra commenti, condivisioni e “mi piace” raccolti dagli otto post apparsi sulla bacheca virtuale della pagina Facebook InVersilia, dall’8 al 15 marzo: è il primo report della campagna social lanciata dieci giorni fa dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e sostenuta da tante strutture e operatori del territorio, con i quali l’ente presieduto da Carlo Alberto Carrai ha avviato un confronto quotidiano, via mail.

“Ogni giorno, nel tardo pomeriggio, partono dalla nostra casella di posta elettronica quasi 800 mail dirette agli operatori turistici di tutta la Versilia – spiega il presidente – dove offriamo suggerimenti utili, notizie di settore e indicazioni in anteprima sulla pubblicazione del giorno seguente sulla pagina Facebook della nostra destinazione, InVersilia”.

Continuare a raccontare il territorio, calibrando la narrazione alle contingenze del momento e segnalare agli operatori del turismo tutti gli strumenti utili per essere pronti a ripartire, più forti di prima, è il contributo che il Consorzio ha deciso di dare in un momento così difficile e doloroso: “Noi facciamo turismo – prosegue Carrai – che è una delle voci principali dell’economia versiliese: non dobbiamo fermarci ma continuare a sostenere la nostra terra con ‘gli attrezzi’ che ci appartengono”. Anche per questo il Consorzio parteciperà, con i suoi addetti, ai quindici Digital Labs organizzati da Toscana Promozione Turistica fra marzo e aprile, mettendo poi a disposizione degli operatori i materiali raccolti nel corso dei vari seminari online: “Crediamo che questo sia un momento di formazione utile – sottolinea il presidente del Consorzio – per prepararci a quando dovremo ripartire, tutti, più forti di prima. Per questo invitiamo i titolari e i gestori delle strutture turistiche a registrarsi a questi laboratori virtuali della Regione Toscana o, se impossibilitati, a contattarci per ricevere informazioni o materiali”.