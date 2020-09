Turismo: stabilimenti balneari aperti tutto l’anno in tutta la Versilia, a Pietrasanta possibilità di restare aperti 365 giorni l’anno risale al 2002

Stabilimenti balneari aperti tutto l’anno in tutta la Versilia. Pietrasanta consente agli stabilimenti balneari di restare aperti 365 giorni l’anno già dal 2020. E’ scritto chiaramente nelle disposizioni generali del regolamento che disciplina le attività balneari: gli stabilimenti balneari sono imprese turistiche che possono esercitare le attività di norma connesse alla balneazione quali: cure elioterapiche e termali, attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazione, durante l’intero anno solare. “Mi fa piacere che il collega sindaco Bruno Murzi – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti –

abbia prorogato l’apertura degli stabilimenti balneari fino al 1 novembre. Questo genere di approccio alla destagionalizzazione dovrebbe essere di sistema, di tutti i comuni di costa, alla luce anche del nascente Ambito Territoriale che dovrà armonizzare la comunicazione e la promozione ma anche molte delle strategie turistiche che intendiamo presentare e proporre. I tempi sono maturi per coordinare un prodotto turistico che veicoli la possibilità di godere del mare e di tutti i servizi connessi non solo più ed esclusivamente dal 1 maggio al 30 settembre, come accade in molte realtà, ma per molti più mesi ancora. La sfida più grande che la Versilia del mare ha di fronte è quella di costruirsi una nuova immagine anche nei mesi non esclusivamente estivi. Ci sono condizioni, contenuti e servizi per tentare di proporre un prodotto turistico che, partendo anche dalla possibilità per gli stabilimenti balneari di restare aperti per più mesi,

ci consenta di posizionarsi tra le mete autunnali ed invernali. Nel prossimo piano strutturale e piano operativo, il cui percorso è iniziato, lavoreremo fianco a fianco agli stabilimenti balneari per dotarli anche di strumenti urbanistici capaci di assecondare uno sviluppo de-stagionale del mare e del nostro sistema turistico. L’estate non basta più e la Versilia ha tutte le caratteristiche per essere meta non estiva. Il mare è bello anche in inverno con le giuste motivazioni ed i giusti servizi”.