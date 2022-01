TURISMO: PRIMO INCONTRO PER IL RILANCIO DEL COMPARTO

COMUNE, OPERATORI DEL SETTORE E PRO LOCO PER UN SISTEMA INTEGRATO

SERAVEZZA – Si è svolto ieri pomeriggio (lunedì 17 gennaio), alla Pro Loco di Seravezza, il primo incontro per il rilancio del turismo sul territorio seravezzino, promosso dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco. Il primo passo di un cammino che intende giungere a un deciso sviluppo del comparto turistico, attraverso il concorso di diversi soggetti e progetti.

L’incontro ha visto la partecipazione di una trentina di operatori del settore turistico, in rappresentanza di ristoratori, attività ricettive, agenzie di viaggio, realtà economiche che necessitano di un adeguato piano di rilancio, anche per contrastare le ripercussioni della crisi pandemica.

Si tratta solo del primo appuntamento che Tessa Nardini, consigliere delegato al turismo, intende mettere in campo per creare uno stretto raccordo tra amministrazione comunale e realtà economiche, con l’obiettivo di giungere a una efficace sinergia capace, attraverso le varie componenti, di rivitalizzare il turismo come un importante volano dell’economia locale.

“Il primo passo – spiega la consigliera Tessa Nardini – è di far sapere alle realtà attive nel settore che l’amministrazione comunale garantirà la presenza e il massimo impegno al loro fianco. Lo faremo attraverso l’individuazione dei punti di forza e di debolezza del nostro sistema, sui quali lavorare sin da subito attivamente, attraverso un’attenzione costante e valutando ogni proposta e richiesta che giungerà dagli operatori”.

Dalla riunione è emersa la volontà di creare un sistema coeso, nel quale si sappia valorizzare al meglio ogni elemento attrattivo del territorio. A questo riguardo, è stata avanzata la richiesta di creare dei pannelli che permettano ai turisti di orientarsi, conoscendo tutte quelle realtà dal valore architettonico, artistico, storico, ambientale, che meritano di essere visitate.

Un sistema a rete che richiederà anche una adeguata formazione e, a questo proposito, saranno attivati dei corsi di formazione per quanti operano nel turismo, attraverso un progetto che si avvale del sostegno della Camera di Commercio di Lucca e della Cassa di Risparmio di Lucca.

“Si tratta di un processo innovativo – spiega Enrico Tessa della Pro Loco di Seravezza – che punterà alla formazione degli operatori, facendo comunità e lavorando a una promozione del territorio attraverso le ricchezze dell’ambiente ma anche delle produzioni tipiche, l’arte, l’artigianato, per giungere a un rinnovato portale turistico che ospiterà al suo interno anche una vetrina virtuale per lanciare l’e-commerce delle aziende locali”.