Turismo, Lucca registra il tutto esaurito

LUCCA – Tanti gli italiani, ma non mancano nemmeno i turisti francesi, olandesi e svizzeri. Pochi americani, inglesi e norvegesi. Una clientela diversa rispetto a quella pre-pandemia, ma in ogni caso una boccata di ossigeno per gli albergatori.

Un inizio agosto da tutto esaurito a Lucca. Il boom di presentazioni è esploso, inaspettato, nella seconda metà di luglio, quando i gestori degli hotel hanno iniziato a registrare un sempre crescente numero di prenotazioni. Uno scenario insperato per gran parte degli albergatori del centro storico, visto che lo scorso anno, nello stesso periodo, le città d’arte come Lucca soffrivano per le camere vuote.

L’identikit del turista in visita a Lucca in questo agosto 2021 è ben diverso da quello pre-pandemia: manca quella clientela internazionale con grande capacità di spesa, come americani, russi, cinesi, ma non solo.

Sono cambiati anche i tempi del turista, che decide di prenotare il proprio soggiorno all’ultimo minuto.

Ancora tante le incertezze per gli albergatori, che, però, fortunatamente per il momento non segnalano cancellazioni o lamentele in seguito all’entrata in vigore del green pass.

