Turismo: Lucca all’attenzione dei media internazionali

PBS americana, una emittente olandese e Daily Mail in città per raccontare il territorio e le sue tipicità

La Lucca di Giacomo Puccini, i suoi luoghi iconici e le sue atmosfere faranno letteralmente sognare milioni di americani. La città è infatti la protagonista selezionata di una puntata della terza stagione di Dream of Italy, popolare show televisivo statunitense trasmesso negli Stati Uniti dal canale PBS (Public Broadcasting Service) e dalla piattaforma streaming Amazon Prime. Accolta dall’Ufficio Turismo del Comune di Lucca, che ha supportato le riprese, la troupe nei giorni scorsi ha girato in alcuni luoghi simbolo di Giacomo Puccini che ha fatto da immagine e traccia narrativa dell’episodio dedicato al territorio lucchese. In piazza Cittadella, davanti alla statua del Maestro, Kathy McCabe, conduttrice e ideatrice della serie tv dedicata interamente alle bellezze delle città italiane, affiancata dalla guida turistica Gabriele Calabrese, si è detta entusiasta dall’interpretazione di alcune arie pucciniane eseguite per l’occasione da due giovani e talentuosi studenti del liceo musicale “A.Passaglia”.

Poi le telecamere sono entrate nella Casa natale Puccini Museum, dove a fare gli onori di casa sono stati Luigi Viani e Simonetta Bigongiari in rappresentanza della Fondazione Puccini. Qui, attraverso spartiti, cimeli e abiti, è stato fatto rivivere il mito del grande compositore lucchese conosciuto e amato in tutto il mondo, anche dalle nuove generazioni per la sua contemporaneità e la vena pop della sue composizioni. La presentatrice si è fermata anche alla Pasticceria Taddeucci per gustare e ascoltare la storia di uno dei più famosi prodotti tipici lucchesi, il buccellato, amato anche dal Maestro.

Il racconto di Puccini e la sua storia, ma non solo. Tutta la città, dalle Mura alle chiese e alle vie più iconiche come via Fillungo e chiasso Barletti, è protagonista del programma che andrà in onda in autunno.

Una bella vetrina per Lucca che in questi giorni è stata anche set di un docu-reality olandese prodotto da RTL 4. Due coppie olandesi, nei panni di appassionati turisti, hanno percorso le Mura, visitato la torre delle Ore godendosi un superbo panorama sulla città e passeggiato nel centro storico facendo tappa in alcuni negozi storici.

Il piano strategico di promozione turistica coordinato dall’assessore Remo Santini e dagli uffici competenti sta attirando l’attenzione non solo di importanti emittenti televisive, ma anche della carta stampata internazionale. A giugno arriverà infatti in città un’inviata dell’inglese del Daily Mail, uno dei quotidiani più popolari al mondo. “Siamo molto contenti e onorati di queste opportunità di promozione e valorizzazione a livello internazionale della nostra città, delle sue bellezze e delle sue icone e tra queste c’è senza dubbio Giacomo Puccini che come tutta la musica di qualità è un grande attrattore turistico – dice l’assessore al turismo Remo Santini – Dream of Italy è un programma molto conosciuto, uno show che racconta le bellezze della città italiane al pubblico americano e ringraziamo tutti gli enti e istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata e Kathy McCabe per avere scelto Lucca. Nei prossimi giorni sono attese importanti novità sul fronte televisivo che non possono essere ancora svelate per accordi di riservatezza”.

per le foto set Dream of Italy citare foto Fabio Di Segni

