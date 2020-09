Turismo, la Toscana debutta in Cina su WeChat

Il 13 settembre, in occasione del primo Gran Premio di Formula 1 che si terrà al Mugello, in diretta sul canale tv Tencent Sports-F1 Channel sarà inaugurato l’Official Account di Toscana Promozione Turistica su WeChat, la principale piattaforma di messaggistica cinese, per promuovere la conoscenza del territorio, della cultura e del patrimonio enogastronomico toscano in Cina.

L’obiettivo è massimizzare la brand awareness della Toscana ed accendere l’interesse turistico nei confronti di una delle regioni italiane con la maggiore attrattività per i turisti di tutto il mondo. L’account verrà popolato con contenuti in lingua cinese, dedicati alla scoperta del territorio sia da un punto di vista paesaggistico e naturalistico che culturale ed enogastronomico. Grazie alla partnership con Tencent IBG, il profilo sarà, inoltre, sostenuto da attività di advertising sulle altre piattaforme appartenenti all’azienda cinese.

Per l’assessore regionale al turismo questa partnership permette di proseguire e strutturare, rendendo più solidi, i rapporti di collaborazione e cooperazione nel mercato asiatico, in un momento di profonda fragilità come quello che stiamo attraversando, con l’obiettivo di aumentare le potenzialità dell’offerta regionale e velocizzare le transazioni. La promozione del territorio e dell’universo culturale della Regione Toscana costituisce un passaggio fondamentale per il sostegno e la ripresa del settore turistico toscano e italiano, e per attrarre l’attenzione di un Paese come la Cina sulle numerose opportunità di turismo esperienziale che siamo in grado di offrire.

Per il direttore dell’Agenzia del Turismo l’obiettivo dell’Official Account di Toscana Promozione Turistica su WeChat fa parte di una strategia articolata di potenziamento sui mercati asiatici e consiste nel far conoscere ai tanti cinesi che vorrebbero venire in Italia non soltanto le bellezze più note della Toscana e di Firenze, ma anche quelle mete meno frequentate ma diffuse. Lo shopping di qualità dei piccoli artigiani, la possibilità di guidare in auto e in moto non solo in totale sicurezza nell’autodromo del Mugello, ma nella bellezza assoluta delle colline della Val d’Orcia e di Siena, di passare per le vigne del Chianti e le montagne dell’Amiata e per le cave di marmo di Massa e Carrara e poi di rilassarsi nelle terme toscane, costituiscono, insieme alla visita delle città d’arte, una motivazione forte per un viaggio in Toscana che resta unico al mondo.

Il progetto di promozione di Regione Toscana in Cina tramite la partnership con Tencent IBG è il progetto di promozione regionale più importante in Europa. La gestione operativa è stata affidata a Digital Retex, primo Trusted Partner Tencent IBG in Europa, e azienda del Gruppo Retex che supporta i brand nella definizione e abilitazione delle strategie di ingresso, crescita e comunicazione nel mercato cinese. L’ad di Digital Retex esprime l’orgoglio di far parte di questo progetto e di poter contribuire a promuovere un altro pezzo importante dell’identità italiana. L’impegno di verso la valorizzazione del patrimonio Made in Italy in Cina è costante e questa unione sarà occasione per far conoscere ancora di più un paese meraviglioso come l’Italia.

Il lancio dell’account avverrà in studio, durante il broadcasting della gara automobilistica, e sarà accompagnato da due spot pubblicitari in lingua cinese dedicati alla promozione della Toscana.

(Ha collaborato Francesca Pinochi, ufficio stampa Toscana Promozione Turistica)