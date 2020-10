Turismo: la domenica del windsurf, a Marina di Pietrasanta c’è anche campione mondiale

Turismo: la domenica del windsurf, a Marina di Pietrasanta c’è anche campione mondiale

Appuntamento domenica 11 ottobre dalle ore 11.00

Lo spettacolo del windsurf sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta. Si sono dati appuntamento al Nimbus Surfing Club di Fiumetto venti tra i migliori windsurfer italiani per sfidarsi domenica 11 ottobre (dalle 11.00 in poi) in occasione della regata zonale Windsurfer Class. L’evento, organizzato dal Nimbus Surfing Club, è patrocinato dal Comune di Pietrasanta. La città di Pietrasanta è stata eletta, nell’ultimo numero del prestigioso magazine Forbes, meta da visitare in tutte le stagioni. La regata è quindi un piacevole pretesto per godersi la spiaggia ed il mare anche in autunno e trascorrere una giornata all’aria aperta.

Fra i partecipanti, da Piombino, ci sarà Alessandro Torzoni, campione mondiale in carica Windsurfer LT, evoluzione della tavola creata da Drake e Schweitzer. Ma anche Gianluca Dosi della Como Lake, fra i primi cinque migliori atleti italiani. A difendere i colori di casa, il Nimbus Surfing Club di Marina di Pietrasanta, ci sarà David Pezzini, anche lui figura di riferimento nella compagine nazionale. L’appuntamento con la sfida è fissato per domenica per le 12.30 nelle acque antistanti il club di viale Roma 10, anche se potremo vedere sventolare i colori sgargianti delle prime vele già dalle 11.00, orario previsto per lo skipper meeting.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366.6993039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts