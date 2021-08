Turismo, Fantozzi (Fdi): “Proponiamo di realizzare un motore di ricerca di viaggi per la toscana”

Proposta di Legge di Fratelli d’Italia. “Il turismo del futuro utilizzerà sempre di più i canali digitali per la promozione e perla vendita di servizi”

Firenze 07/08/2021 – “Gli esperti ci dicono che dovremo aspettare il 2023 per tornare ai livelli pre-crisi. Ma la nostra economia non può permetterselo e allora, dopo un confronto con gli operatori turistici di Lucca e della Versilia, come Fratelli d’Italia abbiamo presentato una proposta di legge per dare risposte innovative a un settore in cui alcuni cambiamenti, imposti dalla pandemia, potrebbero anche essere permanenti. Vogliamo coniugare identità regionale, qualità della proposta e sviluppo tecnologico. Proponiamo di realizzare un motore di ricerca di viaggi per la toscana, un catalogo regionale online dell’offerta turistica toscana” dichiara il Consigliere Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico e rurale. La proposta di legge, per il catalogo regionale online, è stata firmata anche dai consiglieri Fdi Gabriele Veneri, Alessandro Capecchi e Diego Petrucci.

“Il progetto del Catalogo regionale on-line dell’offerta turistica toscana consente di sfruttare le potenzialità informatiche, di collegare in tempi rapidi e in maniera efficiente domanda e offerta. La proposta di realizzare un motore di ricerca di viaggi toscana, soggetto alla legislazione e al sistema fiscale italiani, permetterebbe di ridurre le commissioni per le strutture ricettive rendendole più competitive sul mercato. La maggiore competitività delle aziende agevolerebbe gli investimenti nel settore turistico con creazione di nuovi posti di lavoro, renderebbe possibili i lavori di riammodernamento delle strutture contribuendo a un aumento del Pil con un conseguente aumento del gettito fiscale. L’attuale portale per il turismo in Toscana risulta poco fruibile dal punto di vista strettamente connesso agli alloggi, descritti sommariamente e con rimandi al sito delle strutture ricettive. Le ricerche restituiscono spesso risultati relativi a poche tipologie di alloggio e soluzioni decisamente costose. Non è possibile effettuare alcuna comparazione di prezzo” sottolinea Fantozzi.

“La Toscana, oltre ai rinomati centri d’arte, offre proposte paesaggistiche, culturali, enogastronomiche di indubbia qualità, ma che hanno bisogno di essere conosciute e valorizzate in Italia e all’estero. E mai come in questo momento la tecnologia è in grado di abbattere distanze e portare i nostri territori, a partire da Lucchesia e Versilia, in giro per il mondo. Dobbiamo puntare e far scoprire i tesori nascosti” spiega Fantozzi.