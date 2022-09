Turismo balneare in crescita: “Ma per il 2023 dovremo aumentare i prezzi”

VERSILIA – L’industria del turismo chiude l’estate in positivo: un +15% di pernottamenti stimato su scala nazionale da uno studio di Confesercenti-Assoturismo rispetto al 2021. +11 % per le località balneari.

Una crescita trainata dal ritorno degli stranieri (+ 35,4%) che non è bastata tuttavia a tornare ai livelli pre-covid del 2019 a causa dell’inflazione e dall’aumento vertiginoso dei costi dell’energia che ha tagliato i margini delle imprese ricettive.

Una fotografia che si specchia anche in Versilia, dove il bilancio della stagione è buono ma non all’altezza delle aspettative create da un maggio e un giugno eccezionali. Meno italiani, ma tanti stranieri. Pesano i rincari delle bollette, e questo avrà conseguenze sulla prossima stagione estiva.

In attesa di capire come andrà il mese di settembre, a Viareggio di certo si è avvertito il traino del Jova Beach Party in termini di pernottamenti e consumi sul territorio.

fonte noitv