Tu resta a casa, loro pensano a te…CHIAMALI!

Sono piccoli, nella maggior parte dei casi, sono tanti e l’elenco è in continuo aggiornamento.

Sono gli esercizi commerciali – alimentari, macellerie, fruttivendoli, minimarket, forni – del centro storico e della periferia, che, in piena emergenza Covid-19, si sono organizzati per consegnare a domicilio la spesa e i generi di prima necessità. Più di trenta, per ora, coloro che hanno deciso di attivare questo servizio: quasi tutte sono piccole attività commerciali, alle quali si aggiungono i supermercati del centro storico, un’edicola, un distributore di bevande e poi anche alcune aziende agricole.

Eccola qui la grande solidarietà del commercio lucchese, che si è mosso subito, grazie anche alle associazioni di categoria, per fare la propria parte e per aiutarci a tenere le persone in casa il più possibile.

In questo momento di difficoltà aiutare l’economia acquistando prodotti locali è un segnale importante e molto forte.

📣Sul sito del comune è disponibile la lista degli esercizi commerciali in costante aggiornamento: www.comune.lucca.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/20917