TRUSCA DI CASOLI

Casoli è un paese della Versilia , questo è un contorno rustico e saporito da fare soprattutto nei primi mesi invernali quando ci sono tante zucche, gli ingredienti vanno messi sempre nell’ordine che vi dirò e non come capita.

Tagliate tre patate a fette e disponetene un suolo in una teglia oliata, tagliate a pezzetti o fettine 500 gr di zucca gialla e mettetela sopra le patate, fate a rondelle una cipolla bianca e mettetela sopra la zucca, tagliate anche tre o quattro pomodori maturi e sodi e disporli sopra tutte le verdure, bagnate con olio, salate e pepate (potete farlo anche ogni suolo ma con molta parsimonia) e sopra alcune foglie di basilico, mettete in forno a 160° per un’ora.

FONTE EZIO LUCCHESI