 truffata dalla colf: aveva prelevato 57mila euro con il bancomat

PIETRASANTA – Denunciata dai Carabinieri per truffa ai danni di anziani una donna di 56 anni di Pietrasanta, accusata di essersi impossessata di ben 57mila euro sottratti ad una signora ultraottantenne presso la quale lavorava come collaboratrice domestica.

E’ stata l’anziana a denunciare i fatti ai militari dopo essersi accorta che la colf, approfittando del rapporto di fiducia, si era impossessata della carta bancomat e del codice segreto. Da settembre ad oggi aveva prelevato, appunto, 57mila euro. I Carabinieri hanno pedinato la donna, per altro già nota alle forze dell’ordine, seguita fino ad uno sportello atm del centro storico di Pietrasanta dove – mentre tentava l’ennesimo prelievo – è stata fermata dai militari.

La donna aveva nascosto in casa, dentro un mobile in camera da letto, denaro contante per 6.100 euro, oltre a diverse carte prepagate e numerose ricevute di prelievi eseguiti con la carta dell’anziana truffata.