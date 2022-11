Truffa su carburanti:13 indagati e sequestro beni per 25 mln

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni per 25 milioni di euro nei confronti di otto società e due ditte individuali. Tredici gli indagati nell’ambito di un’inchiesta per una presunta truffa su carburanti. 125.000 litri di carburanti di illecita provenienza, oltre ai mezzi e alle attrezzature utilizzate per trasporto e stoccaggio.

I reati: sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su prodotti energetici, infedele e omessa dichiarazione dei redditi, emissione di fatture per operazioni inesistenti. Insomma: truffa su carburanti.

I sequestri sono stati eseguiti nelle province di Catania, Palermo, Enna, Catanzaro e Reggio Calabria.

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero commercializzato prodotti petroliferi illecitamente introdotti nel territorio nazionale per la successiva rivendita a basso costo, evadendo l’Iva e accise, e venduto gasolio uso agricolo e miscele non autorizzate fraudolentemente destinati all’autotrazione: una truffa vecchia, ma sempre efficace.

La modalità anche questa collaudata: s’importano illecitamente ingenti quantitativi di prodotti energetici (in questo caso da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia) e poi si rivendono a prezzi competitivi per l’evasione delle imposte che in Italia sono pari al 48% del costo della benzina ed il 37% sul gasolio.

Altro modus operandi, cospicui acquisti di gasolio per uso agricolo e prodotti energetici “allungati” con oli esausti di scarsa qualità in tre depositi di Reggio Calabria, Gioia Tauro e Palermo per poi commercializzarli in Sicilia, anche qui, naturalmente, senza versare imposte.

d.v.