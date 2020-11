Trovo piuttosto surreale il dibattito in corso sulle pagine dei nostri quotidiani sui progetti di riqualificazione urbana di Lucca.

Pensare di rigenerare e riqualificare tutti gli immobili ormai inutilizzati solo con risorse economiche pubbliche, quindi del cittadino contribuente, è sciocco e velleitario. Occorrono anche partnership con soggetti privati e nella mia lunga esperienza da amministratore provinciale prima e da consigliere regionale poi ho sempre trovato nell FcrLucca un partner sensibile all’ascolto, disponibile alla condivisione e, aspetto non ininfluente a Lucca come altrove, fattivo nel concretizzare i progetti con importanti e decisivi stanziamenti economici.

So di essere stato troppo lungo e voi amiche/i di Facebook spero mi vogliate, per una volta, perdonare, ma debbo aggiungere un inciso. Non solo si parla, spesso a vanvera, di un progetto certo da affinare, migliorare, condividere, come quello sulla ex Manifattura Tabacchi, ma non si parla affatto di alcune evidenti brutture che ERP sta realizzando nei nostri quartieri con i pubblici finanziamenti derivanti da virtuosi bandi regionali e nazionali. Il centro storico è parte della nostra identità di lucchesi ma sono i nostri quartieri che oggi hanno urgente bisogno di nuova bellezza e di una strategia chiara e condivisa di rigenerazione e rifunzionalizzazione.

Di questo magari parlerò più approfonditamente in una prossima occasione.

STEFANO BACCELLI