Trovato sgozzato cittadino del Bangladesh

Proseguono le indagini per spiegare la morte dell’uomo che, questa mattina, è stato trovato senza vita nella zona industriale di Salerno. La vittima, al momento del ritrovamento, non aveva con sé i documenti ma, secondo gli inquirenti si tratterebbe di un cittadino del Bangladesh di età compresa tra i 35 ed i 40 anni. L’uomo presentava una vistosa ferita al collo. Sul corpo, oltre al taglio alla gola, non sarebbero stati riscontrati altri segni di violenza.

Il cadavere è stato notato da una coppia di ciclisti, che stava percorrendo l’area di Capitolo San Matteo, che collega la zona industriale di Salerno con la litoranea. Il corpo era riverso su di un marciapiede di una strada non percorribile in auto. Gli investigatori, stando ai primi elementi raccolti, sono abbastanza certi che non sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte, dunque, sarebbe avvenuta in quella zona. Ora bisognerà appurare le modalità, l’orario e le cause del decesso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Il pm di turno e il medico legale hanno effettuato un sopralluogo sul posto in cui è stato ritrovato il cadavere. La strada è naturalmente sprovvista di telecamere ma gli investigatori sono al lavoro per verificare se nell’area ci siano altri impianti di videosorveglianza che possano aver raccolto elementi utili alle indagini.