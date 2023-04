Un uomo di 70 anni, Luciano Lazzerini, è stato trovato morto sotto le macerie nell’esplosione di un’abitazione avvenuta alle 11,30 di stamattina in via traversa di Marginone a Montecarlo per una fuga di gas da una bombola. I soccorritori hanno individuato il suo corpo senza vita dopo una giornata di ricerche anche con l’ausilio delle unità cinofile.