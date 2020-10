Trovato il minorenne scomparso a Viareggio

Ritrovato Silvio Martini, il minorenne scomparso da Viareggio il 21 u.s. tra le 4.30/6.30 del mattino, mentre si recava a scuola.

Le ricerche serrate, coordinate dalla Prefettura di Lucca, di queste interminabili ore, hanno dato un eccellente risultato. Pare che il ragazzo, al momento del ritrovamento, vagasse per Via Fratti, e fosse in stato confusionale.

Una storia che da ore teneva tutta la Versilia con il fiato sospeso, si conclude, grazie all’intenso lavoro delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco e del personale di Protezione Civile, con un lieto fine.