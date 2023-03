Trovato il cadavere di un operaio straniero con segni di violenza

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Marcellano, frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in Umbria. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota, ma sembra che si tratti di un uomo di 48 anni, di origine straniera

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio, anche quella dell’omicidio, perché sul corpo pare siano stati riscontrati segni di violenza o di una caduta da un luogo elevato (l’uomo lavorava in un’azienda edile della zona). Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi: il cadavere era in aperta campagna, nella zona di Villa Rode, tra Marcellano di Gualdo Cattaneo e Bastardo di Giano dell’Umbria.

Come detto, da una prima sommaria indagine sul cadavere si è da subito pensato che non si tratti di una morte naturale, ma saranno soltanto gli accertamenti che dovranno essere ora effettuati a fare chiarezza. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Todi che hanno effettuato i rilievi sul luogo del ritrovamento e hanno ascoltato anche i coinquilini del 48enne.