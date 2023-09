trovato con la droga addosso e arrestato:dai Carabinieri di Massa

Il fermato, un 60enne della città apuana, era a bordo del suo motociclo e stava percorrendo una via cittadina: all’alt dei militari non ha arrestato la sua corsa, tant’è che è dovuta intervenire una seconda pattuglia per fermarlo. Una volta fermato, i militari lo hanno perquisito e hanno rinvenuto in una tasca della felpa da lui indossata, 980 grammi di hashish e 5 cartucce da caccia calibro 12.