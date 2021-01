TROVATI CLIENTI A MANGIARE DOPO LE ORE 18 ELEVATA UNA MULTA IN CENTRO A LUCCA

TROVATI CLIENTI A MANGIARE DOPO LE ORE 18 ELEVATA UNA MULTA IN CENTRO A LUCCA

Controlli a tappeto di polizia e agenti della municipale in città, in centro storico e precisamnete in piazza san giusto a seguito di un controllo dopo le ore 18 sono stati trovati alcuni clienti mentre stavano mangiando e bevendo.

al titolare e’ stata elevata una sazione di euro 400